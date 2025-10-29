A soli 18 anni consegue la laurea in Didattica della Musica al Conservatorio | il record di Anna La Croce
19 anni non ancora compiuti e una laurea triennale già conseguita. La storia arriva direttamente dal Conservatorio Arcangelo Corelli di Messina, dove la giovane Anna La Croce ha conseguito il titolo in Didattica della Musica. Una soddisfazione per la ragazza, originaria di Catanzaro, che si è. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
