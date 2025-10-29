A Soave torna il divertentissimo Villaggio delle Zucche

Anche nel mese di novembre Soave è pronta a offrire manifestazioni e intrattenimento per i residenti e i turisti, senza dimenticare le tante persone che abitano nel Veronese e nel Vicentino che scelgono la cittadina murata per una passeggiata domenicale o un momento di svago. E così, all’ombra. 🔗 Leggi su Veronasera.it