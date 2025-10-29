A Rio maxi blitz anti narcos | 120 morti

14.40 Maxi operazione anti narcos a Rio de Janeiro, l'intervento più letale di sempre. 120 i morti finora accertati, tra cui 4 agenti.Oltre 2.500 poliziotti sono entrati nelle baraccopoli.I narcos hanno reagito con droni carichi di granate e fucili d'assalto. Fuoco, fiamme nelle favelas, dove vivono 280 mila persone. Ore di scontri.Scene da film di guerra. Alcuni corpi presentano colpi di arma da fuoco alla nuca. Raffiche di oltre 200 colpi al minuto hanno trasformato alcune zone in campo di battaglia.Scuole chiuse,stop ai voli. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it