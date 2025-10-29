A Quarrata in cantiere tante opere Ma la soluzione passa da Pistoia | Servono le casse d’espansione
Si avvicina il secondo anniversario della notte in cui Quarrata venne devastata dall’alluvione e, dopo gli interventi di somma urgenza, ancora ci sono opere in via di realizzazione o da avviare per mitigare il rischio idrogeologico nella città e in alcune frazioni. Ma le cause delle alluvioni e degli ingenti allagamenti sono state di diverso tipo, e per ciascuna sono differenti i lavori da mettere in cantiere. Per quanto riguarda l’ondata di acqua e fango proveniente dal torrente Fermulla, che il 3 novembre 2023 attraversò con una furia inaudita il centro cittadino, la causa fu l’enorme quantità di detriti che insieme all’acqua scese dalla collina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
QUARRATA: CANTIERE STELLA VERSO IL COMPLETAMENTO, SI AVVIANO I LAVORI A MONTEMAGNO - X Vai su X
’ Tutto pronto all’ per accogliere il grande pubblico della serie B di Basket: il cantiere è stato completato e l’impianto potrà ospitare regolarmente le partite casalin - facebook.com Vai su Facebook
A Quarrata in cantiere tante opere. Ma la soluzione passa da Pistoia: "Servono le casse d’espansione" - Per la sicurezza del torrente Stella, il Consorzio ha sistemato gli argini da Ponte a ... Secondo lanazione.it
Cantieri, lavori e opere ”Tanto viene dal passato“ - "Il sindaco ci informa via social che la sua visione di città sarebbe esemplificata dagli ‘interventi in cantiere‘. Scrive lanazione.it
La sindaca guarda al futuro: "Tante le opere in cantiere" - Alessia Borroni fa il punto della situazione a partire dal sottopasso in centro e da Pedemontana: aspettiamo da Ferrovienord il nuovo programma dei lavori. Segnala ilgiorno.it