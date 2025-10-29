A Quarrata in cantiere tante opere Ma la soluzione passa da Pistoia | Servono le casse d’espansione

Lanazione.it | 29 ott 2025

Si avvicina il secondo anniversario della notte in cui Quarrata venne devastata dall’alluvione e, dopo gli interventi di somma urgenza, ancora ci sono opere in via di realizzazione o da avviare per mitigare il rischio idrogeologico nella città e in alcune frazioni. Ma le cause delle alluvioni e degli ingenti allagamenti sono state di diverso tipo, e per ciascuna sono differenti i lavori da mettere in cantiere. Per quanto riguarda l’ondata di acqua e fango proveniente dal torrente Fermulla, che il 3 novembre 2023 attraversò con una furia inaudita il centro cittadino, la causa fu l’enorme quantità di detriti che insieme all’acqua scese dalla collina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

