S tasera su Real Time alle 21.30 va in onda lo speciale Matrimonio a prima vista E poi, appuntamento in cui si scopre quali delle tre coppie sono rimaste assieme oppure no dopo la scelta finale. Un resoconto sui loro destini che è anche un regolamento di conti, e che perciò riserva sempre alcune sorprese. Anche se, questa volta, il finale appare scontato per tutti. Ecco gli spoiler. “Turisti per Case”, la clip del programma su Real Time X Leggi anche › Stasera le coppie di “Matrimonio a prima vista” decidono se stare assieme: in scena la scelta finale Matrimonio a prima vista speciale E poi 2025: quali coppie stanno ancora assieme dopo la scelta finale?. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A qualche mesi dalla scelta finale, gli sposi raccontano agli esperti com'è andata: felici e contenti o separati?