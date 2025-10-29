A qualche mesi dalla scelta finale gli sposi raccontano agli esperti com' è andata | felici e contenti o separati?

Iodonna.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

S tasera su Real Time alle 21.30 va in onda lo speciale Matrimonio a prima vista E poi, appuntamento in cui si scopre quali delle tre coppie sono rimaste assieme oppure no dopo la scelta finale. Un resoconto sui loro destini che è anche un regolamento di conti, e che perciò riserva sempre alcune sorprese. Anche se, questa volta, il finale appare scontato per tutti. Ecco gli spoiler. “Turisti per Case”, la clip del programma su Real Time X Leggi anche › Stasera le coppie di “Matrimonio a prima vista” decidono se stare assieme: in scena la scelta finale Matrimonio a prima vista speciale   E poi 2025: quali coppie stanno ancora assieme dopo la scelta finale?. 🔗 Leggi su Iodonna.it

