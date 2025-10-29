A Putignano tornano zombi e vampiri con l’XI edizione di Borgo Stregato

Baritoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 30 e venerdì 31 ottobre, nel centro storico di Putignano (Ba), si terrà l’undicesima edizione di “Borgo Stregato”, storica manifestazione dedicata all’atmosfera tenebrose di Halloween, alla fantasia e al divertimento, che per due notti trasformerà la Città del Carnevale in un vero e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

putignano tornano zombi vampiriA Putignano tornano zombi e vampiri con l’XI edizione di Borgo Stregato - Giovedì 30 e venerdì 31 ottobre, nel centro storico di Putignano (Ba), si terrà l’undicesima edizione di “Borgo Stregato”, storica manifestazione dedicata all’atmosfera tenebrose di Hallow ... Scrive giornaledipuglia.com

Putignano – Torna “Borgo Stregato”: tra zombie, sapori e magia nelle notti di Halloween - Putignano celebra Halloween con l’undicesima edizione di Borgo Stregato: due notti tra zombie, spettacoli, gusto e laboratori per bambini nel cuore del centro storico. Segnala informatissimo.net

Cerca Video su questo argomento: Putignano Tornano Zombi Vampiri