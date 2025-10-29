A Pompei tornano gli Incontri di Valore | prima ospite l’opinionista televisiva Sonia Bruganelli

Dopo una edizione ricca di ospiti di eccezione torna la kermesse “Gli Incontri di Valore ”, giunta nella sua nona edizione in appena quattro anni dalla nascita. Fondata e curata a Pompei dal manager Nicola Ruocco, ed ospitata nei saloni di Habita79, da sabato 25 ottobre, e fino al mese di febbraio 2026, la rassegna accoglierà ospiti di spessore del mondo della cultura, della saggistica, del giornalismo, della tv, del cinema, e delle Istituzioni.. “Gli Incontri di Valore – spiega Nicola Ruocco che ne è anche il conduttore – sono ormai una autentica eccellenza nazionale; una rassegna che ha accolto nelle precedenti 8 edizioni oltre 120 diversi ospiti quali il ministro alla Giustizia Nordio, Maurizio De Giovanni, Marino Bartoletti, Matteo Renzi, Francesco Sole, Paolo Borzacchiello, Federico Rampini, Teo Teocoli, Stefania Craxi, Federico Marchetti, Paolo Stella, Enrico Vanzina, Matteo Bassetti, Giusy Versace e tantissimi altri ancora, facendo registrare una importante partecipazione di pubblico (3000 presenze soltanto nella ultima edizione)”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

