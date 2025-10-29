A pezzi cosa mi hanno fatto È sempre Cartabianca Mauro Corona sconcertato da quello che è successo

La puntata di martedì 28 ottobre di È sempre Cartabianca su Rete4 si è aperta, come di consueto, con il dialogo tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona. Ma stavolta, tra i due, l’atmosfera era tutt’altro che distesa. Fin dai primi minuti il pubblico ha percepito la tensione, dovuta a una vicenda che ha coinvolto direttamente lo scrittore e alpinista friulano. Il suo nuovo libro, appena uscito per Mondadori, è arrivato sugli scaffali con un intero capitolo mancante. Un errore editoriale che ha fatto infuriare l’autore, pronto a raccontare in diretta la sua versione dei fatti. Corona ha spiegato con tono accorato quanto accaduto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Argomenti simili trattati di recente

In Fiordaliso si parla già di Natale Quest'anno una grossa novità: stiamo creando dei calendari dell'Avvento con 25 presenti realizzati nei nostri laboratori, libri della nostra libreria e collaborazioni esterne! Avremo pochi pezzi, quindi cosa aspetti? Prenot Vai su Facebook

Louvre, cosa faranno i ladri con un tesoro “che forse nessuno vedrà mai più” - Christopher Marinello, esperto mondiale del recupero di opere rubate, spiega perché probabilmente non vedremo mai più i gioielli del Louvre ... fortuneita.com scrive

Rapina al Louvre, come hanno fatto i ladri? Il montacarichi e l'operazione in 7 minuti. Cosa sappiamo sul colpo dell'anno - Armati con piccole motoseghe e incappucciati. Segnala ilmattino.it

Ucciso e fatto a pezzi: dalla Tac emerse "cose rilevanti" - E' quanto apprende l'ANSA da fonti investigative che tuttavia non hanno voluto specificare la portata delle scoperte ... Come scrive ansa.it