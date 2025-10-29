A Perugia nasce la Città del Cioccolato

A Perugia, dove il cioccolato è più di un simbolo, nasce La Città del Cioccolato, un museo esperienziale di 2.800 metri quadri dedicato al “cibo degli dèi”. L’anteprima è stata presentata nel cuore dell’Umbria, dentro l’ex Mercato Coperto, edificio del 1932 firmato Giovanni Buitoni, oggi trasformato in un centro culturale e sensoriale che promette di diventare il più grande polo tematico mondiale dedicato al cacao. L’operazione, del valore complessivo di circa 6 milioni di euro, è frutto della collaborazione tra pubblico e privato. Dopo un bando comunale vinto da Destinazione Cioccolato Srl SB, il progetto ha preso forma grazie alla misura “Italia Economia Sociale” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Invitalia, e a un finanziamento di Intesa Sanpaolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

