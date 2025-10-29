La danza torna protagonista al teatro Mecenate di Arezzo dove sta per partire la nuova stagione di Sosta Palmizi "La danza che muove 2526", la programmazione di danza contemporanea che da novembre a marzo porta ad Arezzo e Cortona spettacoli, masterclass gratuite, incontri con gli artisti e numerose attività collaterali rivolte a un pubblico di tutte le età. Sei titoli per un totale di 14 repliche - anche in matinée per le scuole - che accompagneranno bambini, giovani, adulti e famiglie lungo un percorso in cui la danza genera uno spazio vivo, dove a muoversi non sono solo i corpi ma anche le domande. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A passo di danza. Notti di musica al Mecenate