A Palazzo Guinigi ecco ’¡Hola Tex!’
Grande fumetto internazionale, ma anche grandi autori italiani in questa edizione 2025. Come sempre impossibile citare tutti, ma nel festival saranno presenti i principali editori e i più importanti 'fumettisti' del nostro Paese. Tra questi, ovviamente Sergio Bonelli Editore che annuncerà le sue novità e che è protagonista di una mostra a Palazzo Guinigi (il panorama espositivo del festival è particolarmente ricco e stimolante) ¡Hola, Tex!, un'esposizione ricchissima con oltre cento tavole dedicate allo sguardo ispanico sul mito del ranger. Il percorso mette al centro quattro Maestri: Alfonso Font, Enrique Breccia, Carlos Gomez e Horacio Altuna.
TUSCANY: Lucca Comics & Games "La mostra presenta una selezione di originali della prima run, in cui si ritrovano l'energia grezza, la sperimentazione grafica e l'uso della carta Duo-Shade che hanno reso unico lo stile delle origini." Palazzo Guinigi 19 otto
Un invito a salire… verso l'immaginazione e oltre! #LuccaCG25 celebra il talento di Sergio Algozzino con la mostra "Invito a Palazzo", all'interno di Torre Guinigi: per la prima volta, la torre più iconica di Lucca accoglie un'esposizione di Lucca Comics&Games.
Mostra a Palazzo Guinigi. Novanta opere di Bueno - Palazzo Guinigi ieri ha spalancato le porte a una grande retrospettiva dell'artista Antonio Bueno, pittore spagnolo naturalizzato italiano che, con la sua opera "La gamba dell'eroe" del 1942 avrebbe ...
Riapre Palazzo Guinigi, 2.000 visitatori nel fine settimana - 000 i visitatori di Palazzo Guinigi a Lucca nei primi due giorni di riapertura, sabato e domenica scorsi, dopo i lunghi lavori di restauro e riqualificazione di uno dei monumenti ...
Mostre a Palazzo Guinigi. Da Rébecca Dautremer a Kevin Eastman - Questo scrigno del XIV secolo è pronto ad accogliere le mostre di Lucca Comics & Games storicamente ospitate a Palazzo Ducale ...