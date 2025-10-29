Grande fumetto internazionale, ma anche grandi autori italiani in questa edizione 2025. Come sempre impossibile citare tutti, ma nel festival saranno presenti i principali editori e i più importanti ’fumettisti’ del nostro Paese. Tra questi, ovviamente Sergio Bonelli Editore che annuncerà le sue novità e che è protagonista di una mostra a Palazzo Guinigi (il panorama espositivo del festival è particolarmente ricco e stimolante) ¡Hola, Tex!, un’esposizione ricchissima con oltre cento tavole dedicate allo sguardo ispanico sul mito del ranger. Il percorso mette al centro quattro Maestri: Alfonso Font, Enrique Breccia, Carlos Gomez e Horacio Altuna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Palazzo Guinigi ecco ’¡Hola, Tex!’