E se alla fine in Coppa America fosse soltanto una sfida tra Luna Rossa e Team New Zealand? E se alla fine non si verificasse la partecipazione di sei imbarcazioni come a Barcellona con le regate della prima fase (La Louis Vuitton Cup per la ricerca dello sfidante) ridotte invece a una sfida tra il gigante Luna rossa ed i topolini Athena Racing e Orient Express? Il dubbio è lecito dopo l’abbandono di American Magic, uno dei protagonisti delle regate di Barcellona. Gli americani hanno rilasciato un comunicato per il quale non saranno presenti a Napoli ma lavoreranno per il futuro (ancora Napoli?) Il comunicato di American Magic sul no all’America’s Cup. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

A Napoli un'America's Cup minore? American Magic rinuncia e al momento sarebbe la prima edizione senza gli Usa