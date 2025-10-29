A Monza Deborah Compagnoni apre gli eventi per l' arrivo della fiaccola olimpica

Sarà la campionessa italiana di sci Deborah compagnoni ad aprire il ciclo di eventi in attesa dell'arrivo a Monza della fiaccola olimpica di Milano-Cortina, in programma mercoledì 4 febbraio 2026. In vista di questo grande evento il comune ha infatti approvato "Aspettando la fiaccola", un. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

