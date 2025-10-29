A Milano torna il maltempo | ecco cosa dicono le previsioni

Milanotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cielo grigio, umidità e temperature frizzanti: l’autunno inizia a farsi sentire a Milano. Nei prossimi giorni, dopo una breve pausa soleggiata, il maltempo tornerà a interessare la città, secondo le ultime previsioni di 3Bmeteo.La causa del peggioramento“Aria fredda di matrice polare groenlandese. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

milano torna maltempo cosaA Milano torna il maltempo: ecco cosa dicono le previsioni - Pioggia e maltempo accompagneranno Milano tra fine ottobre e l'inizio di novembre: ecco cosa succederà secondo 3Bmeteo ... milanotoday.it scrive

milano torna maltempo cosaMeteo MilanoTorna il sole dopo la fase di maltempo, weekend più stabile con clima autunnale - La perturbazione atlantica si allontana e lascia spazio a un deciso miglioramento del tempo su Milano e sulla Lombardia. Da centrometeoitaliano.it

milano torna maltempo cosaMeteo Milano – Tempo stabile sulla Lombardia, ma domani arriva il maltempo; le previsioni - Campo barico mediamente livellato attorno ai 1020 hPa garantirà condizioni meteo stabili su gran parte d’Italia. Come scrive centrometeoitaliano.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Torna Maltempo Cosa