A Milano apre per tre giorni un hotel con 12 stanze immersive e concerti live | ecco come partecipare

Milanotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’esperienza immersiva nel cuore di Milano che permetterà ai partecipanti di entrare nel mondo di Jack Daniel’s in un modo unico, attraverso un viaggio stanza per stanza tra musica, atmosfere e storia del brand. L’evento, attivo tre giorni da giovedì 6 a sabato 8 novembre, con apertura al. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

