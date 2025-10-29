A Manfredonia un evento dedicato al libro ‘Cultura è Cittadinanza’ di Ledo Prato

Foggiatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La ‘Fondazione Re Manfredi’ organizza una serata dedicata a ‘Cultura è Cittadinanza’, libro di Ledo Prato. L’appuntamento è fissato per giovedì 30 ottobre alle 18.30 nella sede della Biblioteca comunale di Manfredonia, nel Palazzo dei Celestini: un incontro pubblico pensato per mettere al centro. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

manfredonia evento dedicato libroEVENTO Manfredonia, rinviato l’evento dedicato a Enrico Berlinguer - Gli organizzatori hanno espresso rammarico per il rinvio, assicurando però che l’evento verrà riprogrammato al più presto. Si legge su statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Manfredonia Evento Dedicato Libro