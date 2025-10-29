A Lucera va in scena ' Fantasme' lo spettacolo dedicato alla violenza di genere
Arriva a Lucera ‘Fantasme’, lo spettacolo teatrale dedicato al tema della violenza sulle donne che andrà in scena sabato 8 novembre alle 20 al Teatro dell’Opera San Giuseppe.Il progetto ‘Fantasme’ nasce da un’esigenza, da un’urgenza, da una volontà che, con potenza e caparbietà, ha dato vita ad. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
