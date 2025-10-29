A Lucca Comics torna il commissario Mascherpa la graphic novel della polizia di Stato
Il prefetto Pisani, intervenendo alla presentazione del volume, ha spiegato che l’iniziativa cerca di avvicinare le nuove generazioni ai valori della legalità. “E ha l’ambizione di far nascere fra i più giovani la vocazione per il nostro lavoro”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
"Il fumetto è a tutti gli effetti una forma di arte contemporanea". A dirlo è stato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, intervenendo questa mattina all'inaugurazione di Lucca Comics & Games, la più importante manifestazione italiana del settore. "Io sono stat
Il capo della polizia Vittorio Pisani ai Comics per ‘Il Commissario Mascherpa’: “Sono un grande lettore di fumetti” - Il prefetto al vertice della pubblica sicurezza in Sala Tobino plaude all'iniziativa che promuove l'attività degli agenti ... Lo riporta luccaindiretta.it
Torna il commissario Mascherpa al Lucca comics and games - All’evento dedicato agli appassionati di fumetti, il Commissario Mascherpa arriva con l’ottava avventura, intitolata “ Un Passato Amaro ”. Riporta poliziadistato.it
LUCCA COMICS, CAPO POLIZIA PISANI PRESENTA VIII VOLUME 'COMMISSARIO MASCHERPA' (2) - Anche quest’anno presso lo stand della Polizia di Stato sarà possibile partecipare ad un gioco di ruolo ispirato alle indagini dell’ottavo volume de Il commissario Mascherpa, GDR “Colle ... Riporta 9colonne.it