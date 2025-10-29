A Lucca Comics torna il commissario Mascherpa la graphic novel della polizia di Stato

Repubblica.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prefetto Pisani, intervenendo alla presentazione del volume, ha spiegato che l’iniziativa cerca di avvicinare le nuove generazioni ai valori della legalità. “E ha l’ambizione di far nascere fra i più giovani la vocazione per il nostro lavoro”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

a lucca comics torna il commissario mascherpa la graphic novel della polizia di stato

© Repubblica.it - A Lucca Comics torna il commissario Mascherpa, la graphic novel della polizia di Stato

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

lucca comics torna commissarioIl capo della polizia Vittorio Pisani ai Comics per ‘Il Commissario Mascherpa’: “Sono un grande lettore di fumetti” - Il prefetto al vertice della pubblica sicurezza in Sala Tobino plaude all'iniziativa che promuove l'attività degli agenti ... Lo riporta luccaindiretta.it

lucca comics torna commissarioTorna il commissario Mascherpa al Lucca comics and games - All’evento dedicato agli appassionati di fumetti, il Commissario Mascherpa arriva con l’ottava avventura, intitolata “ Un Passato Amaro ”. Riporta poliziadistato.it

LUCCA COMICS, CAPO POLIZIA PISANI PRESENTA VIII VOLUME 'COMMISSARIO MASCHERPA' (2) - Anche quest’anno presso lo stand della Polizia di Stato sarà possibile partecipare ad un gioco di ruolo ispirato alle indagini dell’ottavo volume de Il commissario Mascherpa, GDR “Colle ... Riporta 9colonne.it

Cerca Video su questo argomento: Lucca Comics Torna Commissario