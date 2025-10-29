A lezione di scrittura dal poeta Terzago | un laboratorio di cinque mesi

"Ti piace scrivere? Cerchi tempo per farlo e qualcuno con cui parlare di parole?". Sono le domande che pone Francesco Maria Terzago, scrittore e poeta. Dal 4 novembre, infatti, ogni martedì dalle 20 alle 22, Terzago, popolare membro del collettivo dei Mitilanti (attivo nella poesia performativa), terrà un laboratorio di scrittura alla Spezia. "Ci incontreremo da Solo Arte (corso Cavour 298a), un luogo che ha accolto con entusiasmo questo progetto". Sarà un percorso di cinque mesi, aperto e in evoluzione. "Parleremo di libri, soprattutto di poesia e narrativa italiana degli ultimi trent’anni, e di come si scrive oggi: tecniche di scrittura, linguistica, narratologia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

