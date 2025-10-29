A Lampedusa barconi carichi di bimbi soli in fuga dalla fame | intervista a Nicola Graziano presidente Unicef Italia

Nicola Graziano, presidente di Unicef Italia, a Fanpage: "Piccoli migranti con gambe ustionate da acqua salata e benzina. A Gaza 64mila bimbi morti o feriti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Al largo di Lampedusa, due naufragi avvenuti tra venerdì 17 e domenica 19 ottobre hanno causato almeno 26 morti e decine di dispersi. Secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), venerdì 17 ottobre sono morte 23 persone, mentre 11 s - facebook.com Vai su Facebook

Quattordici #migranti giunti a #Lampedusa sono in gravi condizioni, per tre è stato necessario procedere all'intubazione. Per trasferirli in strutture sanitarie più attrezzate, sono in arrivo due elicotteri a supporto, uno da Palermo e uno da Pantelleria che si agg - X Vai su X

“A Lampedusa barconi carichi di bimbi soli, in fuga dalla fame”: intervista a Nicola Graziano, presidente Unicef Italia - Nicola Graziano, presidente di Unicef Italia, a Fanpage: "Piccoli migranti con gambe ustionate da acqua salata e benzina ... Riporta fanpage.it

Si capovolge barcone al largo di Lampedusa, Unicef: “Morta una donna incinta, dispersi bambini” - A bordo dell’imbarcazione c’erano 35 persone partite dalla Libia ... Riporta quotidiano.net

"I governi ci ignoravano, abbiamo preso il barcone. Nel mare di Lampedusa ho perso le mie 4 bimbe, anche i loro corpi" - Yousef Wahid si volta verso la villetta dove è ospitato, con sua moglie e le sue due figlie, a Lampedusa. Da huffingtonpost.it