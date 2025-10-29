A Lampedusa barconi carichi di bimbi soli in fuga dalla fame | intervista a Nicola Graziano presidente Unicef Italia

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicola Graziano, presidente di Unicef Italia, a Fanpage: "Piccoli migranti con gambe ustionate da acqua salata e benzina. A Gaza 64mila bimbi morti o feriti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

lampedusa barconi carichi bimbi“A Lampedusa barconi carichi di bimbi soli, in fuga dalla fame”: intervista a Nicola Graziano, presidente Unicef Italia - Nicola Graziano, presidente di Unicef Italia, a Fanpage: "Piccoli migranti con gambe ustionate da acqua salata e benzina ... Riporta fanpage.it

lampedusa barconi carichi bimbiSi capovolge barcone al largo di Lampedusa, Unicef: “Morta una donna incinta, dispersi bambini” - A bordo dell’imbarcazione c’erano 35 persone partite dalla Libia ... Riporta quotidiano.net

"I governi ci ignoravano, abbiamo preso il barcone. Nel mare di Lampedusa ho perso le mie 4 bimbe, anche i loro corpi" - Yousef Wahid si volta verso la villetta dove è ospitato, con sua moglie e le sue due figlie, a Lampedusa. Da huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Lampedusa Barconi Carichi Bimbi