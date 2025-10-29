Blue è un’orfana dolce e coraggiosa, ma che ha conosciuto l’amore grazie alle cure di suor Beth. In orfanotrofio sguaina la sua spada di legno, trascorrendo il tempo con gli amici, mentre attende di essere trasferita nella cittadella. Qui potrà finalmente avverare il suo più grande sogno: diventare un nobile Angelo e difendere gli uomini dalle orde di demoni. Tuttavia, a differenza degli altri bambini, Blue non sfoggia un paio di candide ali: lei è stata maledetta con piume nero pece. Questa peculiarità attira le attenzioni del popolo che, dinanzi ad un tale palese – a detta loro – simbolo demoniaco, non può fare altro che darle del “demone”, rendendo la sua vita al di fuori delle mura di casa un vero inferno. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - A Kingdom of Quartz, la bambina che voleva servire la luce