A Gaza torna il cessate il fuoco 100 morti nei raid a Rafah Ucciso un soldato israeliano protesta la Croce Rossa | Ci vietano di visitare i detenuti palestinesi – La diretta
Aumenta il bilancio dei morti nei raid di Israele nella Striscia. La protezione civile e gli ospedali gestiti da Hamas riportano che le vittime sarebbero «almeno 101». Intanto, un soldato israeliano è morto ieri, martedì 28 ottobre, nella Striscia di Gaza. È successo durante un attacco contro le truppe di stanza nell’area di Rafah, nel sud dell’enclave palestinese. A renderlo noto sono state le Forze di difesa israeliane (Idf). Hanno parlato di un’azione «condotta da terroristi palestinesi» contro i militari impegnati nelle operazioni sul campo. La vittima è il sergente maggiore Yonah Efraim Feldbaum, 37 anni, riservista originario dell’insediamento di Neria, in Cisgiordania. 🔗 Leggi su Open.online
Israele torna a bombardare Gaza, almeno 65 morti. Netanyahu ordina "pesanti attacchi" dopo la consegna di resti di una salma già restituita. Vance: "Scaramucce, la tregua reggerà". Segui gli aggiornamenti su RaiNews.it Vai su Facebook
.@paolomieli: "A Gaza non si torna indietro, non si torna all'esercito israeliano che entra prepotentemente nella Striscia, non ci sono più gli ostaggi. L'orrore che abbiamo condannato, ora sarebbe anche peggio" - X Vai su X
Dopo i raid israeliani, torna fragile il cessate il fuoco a Gaza. P. Romanelli: “La gente è esausta, resistiamo nel deserto delle rovine” - Dopo un'ondata di raid aerei israeliani nella Striscia di Gaza durante la notte e questa mattina, è tornato in vigore il cessate il fuoco a Gaza. Segnala agensir.it
