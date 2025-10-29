A Gaza nuovi morti la tregua è rotta Trump | No regge

Lidentita.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le vittime dei raid israeliani sono 65, il presidente americano e il suo vice minimizzano gli attacchi L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

a gaza nuovi morti la tregua 232 rotta trump no regge

© Lidentita.it - A Gaza nuovi morti, la tregua è rotta. Trump: “No, regge”

