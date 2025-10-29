A Gaza nuovi morti la tregua è rotta Trump | No regge
Le vittime dei raid israeliani sono 65, il presidente americano e il suo vice minimizzano gli attacchi L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Il bilancio dei nuovi raid israeliani sulla Striscia di Gaza è salito a 65 morti: lo riportano fonti mediche locali citate dai media arabi - facebook.com Vai su Facebook
Ogni giorno nella striscia di Gaza nuovi pestaggi brutali da parte di Hamas, che è tornato a controllare il territorio con 10mila uomini, metodi barbari e regolamenti di conti. - X Vai su X
Raid israeliani a Gaza: decine di morti. Tregua a rischio? - È di oltre sessanta morti il bilancio dei bombardamenti israeliani ripresi ieri sulla Striscia di Gaza, secondo fonti mediche locali citate dai media arabi. Come scrive unionesarda.it
Gaza, nuovi attacchi israeliani: almeno 65 morti. Trump: «Il cessate il fuoco non è a rischio» - Il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di effettuare 'raid massicci' sulla Striscia accusando Hamas di violazione delle intese. Da ilmessaggero.it
Gaza, tregua sempre più in bilico: 65 morti nei raid. Hamas uccide un soldato israeliano - Dopo la morte di un soldato israeliano a Rafah, Israele ha ripreso i bombardamenti su Gaza: almeno 65 le vittime. msn.com scrive