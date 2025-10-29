A Galatina da novembre i bus urbani raggiungeranno anche la zona industriale
GALATINA – Partirà dall’inizio di novembre il nuovo collegamento sperimentale del servizio di trasporto urbano di Galatina che consentirà di raggiungere, dal centro cittadino, anche la zona industriale. LO ha reso noto l’amministrazione comunale retta dal sindaco Fabio Vergine annunciando la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
