A Firenze la conferenza Rudolf Steiner e l’avanguardia artistica nel XX secolo
Un incontro unico con Walter Kugler, tra i massimi studiosi internazionali dell’arte spirituale del Novecento e già direttore dell’Archivio Rudolf Steiner di Dornach.In questa conferenza, egli esplorerà il legame profondo fra Rudolf Steiner e le avanguardie artistiche del XX secolo, da Giacomo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
