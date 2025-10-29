A Dentro la notizia, le indiscrezioni sul caso Garlasco. A “ Dentro la notizia ”, condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5, in diretta è stato reso noto dall’inviato della trasmissione che, per quanto riguarda l’inchiesta di corruzione della Procura di Brescia, nelle prossime ore saranno sentiti, come persone informate sui fatti, i tre avvocati che Andrea Sempio aveva nel 2017: Massimo Lovati, Federico Soldani e Simone Grassi. Viene inoltre riferito che, con molta probabilità, sarà sentita anche la pm Giulia Pezzino, che era titolare del fascicolo dell’indagine su Sempio del 2017 insieme a Mario Venditti, al momento l’unico indagato. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - A Dentro la notizia, ultim’ora sul caso Garlasco