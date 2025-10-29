A Cortona un’opera gigante di rami e terra unisce l’arte alla natura
Un umanoide di dieci metri che nasce dalla terra e si tende verso il cielo. È questa l’immagine simbolo della terza edizione di Green Art Connection, il workshop di land art e arte relazionale ideato e diretto da Marilena Calbini, che si è concluso alla Tenuta La Scure di Teverina a Cortona. Per una settimana la montagna cortonese si è trasformata in un laboratorio di creatività sostenibile, dove artisti e partecipanti hanno lavorato in stretta sintonia con l’ambiente, utilizzando solo materiali naturali raccolti sul posto. "Questa grande figura umana – spiega Calbini – rappresenta il desiderio profondo di riconnettere l’uomo alla natura, di ritrovare un equilibrio fatto di ascolto e rispetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
