A Cortona un’opera gigante di rami e terra unisce l’arte alla natura

Lanazione.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un umanoide di dieci metri che nasce dalla terra e si tende verso il cielo. È questa l’immagine simbolo della terza edizione di Green Art Connection, il workshop di land art e arte relazionale ideato e diretto da Marilena Calbini, che si è concluso alla Tenuta La Scure di Teverina a Cortona. Per una settimana la montagna cortonese si è trasformata in un laboratorio di creatività sostenibile, dove artisti e partecipanti hanno lavorato in stretta sintonia con l’ambiente, utilizzando solo materiali naturali raccolti sul posto. "Questa grande figura umana – spiega Calbini – rappresenta il desiderio profondo di riconnettere l’uomo alla natura, di ritrovare un equilibrio fatto di ascolto e rispetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

a cortona un8217opera gigante di rami e terra unisce l8217arte alla natura

© Lanazione.it - A Cortona un’opera gigante di rami e terra unisce l’arte alla natura

Contenuti che potrebbero interessarti

cortona un8217opera gigante ramiA Cortona un’opera gigante di rami e terra unisce l’arte alla natura - È questa l’immagine simbolo della terza edizione di Green Art Connection, il workshop di land art e arte relazionale ideato ... Come scrive lanazione.it

A Cortona, in Duomo, l’ ultimo saluto ad Orlando Burbi, il gigante buono della nostra montagna - Giovedì 9 Gennaio 2025, un gran folla di parenti ed amici si è ritrovata in Duomo, a Cortona, per l' ultimo saluto ad Orlando Burbi, il gigante buono della nostra montagna cortonese. Secondo letruria.it

Cerca Video su questo argomento: Cortona Un8217opera Gigante Rami