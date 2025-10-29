A Città Sant’Angelo il convegno Promuovere la legalità dedicato alle nuove generazioni

Ilpescara.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 30 ottobre nel teatro comunale di Città Sant'Angelo dalle ore 11, in piazza IV Novembre si terrà il convegno "Promuovere la legalità" dedicato alle nuove generazioni". Modera Graziano Fabrizi, interverranno Giuseppe Bellelli procuratore capo della procura di Pescara, Marisa Amabile vice. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Citt224 Sant8217angelo Convegno Promuovere