A Città Sant’Angelo il convegno Promuovere la legalità dedicato alle nuove generazioni
Giovedì 30 ottobre nel teatro comunale di Città Sant'Angelo dalle ore 11, in piazza IV Novembre si terrà il convegno "Promuovere la legalità" dedicato alle nuove generazioni". Modera Graziano Fabrizi, interverranno Giuseppe Bellelli procuratore capo della procura di Pescara, Marisa Amabile vice. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
LA CHITARRA: FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'ADRIATICO Teatro Comunale di Città Sant'Angelo Venerdì 17 ottobre, ore 21:00 Concerto: Michele Menardi Noguera, Federico Briasco & Giulio Granero Venerdì 24 ottobre, ore 21:00 Concerto: Rossella Vai su Facebook