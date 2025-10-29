A Cavezzo un compleanno speciale | Nives Carletti compie 104 anni
Cavezzo ha celebrato con grande affetto i 104 anni di nonna Nives Carletti, nata il 26 ottobre 1921 a San Possidonio e da sempre residente nel comune. Un traguardo straordinario, che l’intera comunità ha voluto onorare insieme ai familiari e al sindaco Stefano Venturini, presente per portare. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
