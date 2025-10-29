A Castelsangiovanni una nuova risonanza magnetica di ultima generazione

Ilpiacenza.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un salto di qualità per la diagnostica dell’Azienda Usl di Piacenza: all’ospedale di Castelsangiovanni è stata installata una risonanza magnetica di ultima generazione, dotata di algoritmi di intelligenza artificiale che migliorano la qualità delle immagini già in fase di acquisizione. Il nuovo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

castelsangiovanni nuova risonanza magneticaMatera, al via i lavori per la nuova Risonanza Magnetica all’ospedale Madonna delle Grazie - A Matera partono i lavori per la nuova Risonanza Magnetica all’ospedale Madonna delle Grazie. Secondo trmtv.it

castelsangiovanni nuova risonanza magneticaLa nuova risonanza magnetica. Lo strumento di ultima generazione è arrivato al Cosma e Damiano - All’ospedale di Pescia entrerà in funzione entro dicembre, contribuirà a snellire le liste d’attesa della Toscana ... Lo riporta msn.com

La nuova risonanza magnetica. Investimento da 600mila euro: "Esami di elevata qualità e veloci" - Una strumentazione diagnostica di ultima generazione che si avvarrà anche dell’intelligenza artificiale integrata per effettuare gli ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Castelsangiovanni Nuova Risonanza Magnetica