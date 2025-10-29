A Castelsangiovanni una nuova risonanza magnetica di ultima generazione
Un salto di qualità per la diagnostica dell’Azienda Usl di Piacenza: all’ospedale di Castelsangiovanni è stata installata una risonanza magnetica di ultima generazione, dotata di algoritmi di intelligenza artificiale che migliorano la qualità delle immagini già in fase di acquisizione. Il nuovo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
