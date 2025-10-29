A Bassano in Teverina un' isola ecologica per i non residenti
A Bassano in Teverina c'è un'isola ecologica nuova e informatizzata dedicata ai cittadini non residenti o a coloro che soggiornano nel paese solo nei fine settimana. Un punto di conferimento, che si trova presso l'ex discarica comunale in via della Prete, accessibile anche a chi non può usufruire. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
