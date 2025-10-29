A Bari Vecchia arriva lo spettacolo di narrazione itinerante San Nicola dei baresi

Baritoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il culto di uno dei dei santi più amati al mondo è protagonista, domani (giovedì 30 ottobre), di “San Nicola dei baresi”, narrazione itinerante che ripercorre storie e leggende legate alle tradizioni della venerazione nicolaiana, ambientata in alcuni dei luoghi simbolo di questo culto e della sua. 🔗 Leggi su Baritoday.it

