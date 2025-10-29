A Bacoli la prima edizione del Premio Michele Serio premia il grottesco il noir e il pulp | Scifoni e De Nardo trionfano tra gli applausi
Prima edizione del Premio Michele Serio a Bacoli: tra grottesco, noir e pulp, Scifoni e De Nardo conquistano il pubblico. S i è conclusa sabato 25 ottobre alla Sala Ostrichina del Parco Borbonico del Fusaro la prima edizione del Premio Michele Serio, il riconoscimento letterario dedicato alla letteratura di genere grottesco, pulp e noir nato in memoria dell’omonimo scrittore scomparso nel 2021, uno tra gli autori più innovativi del panorama nazionale e internazionale. Una giornata intensa che ha visto la partecipazione di autori, editori, giornalisti e appassionati lettori. A trionfare nella sezione “ Umoristico, grottesco, pulp” è stato Matteo Scifoni con “ Le Diomedee” (ed. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
