A Bacoli la prima edizione del Premio Michele Serio premia il grottesco il noir e il pulp | Scifoni e De Nardo trionfano tra gli applausi

Si è conclusa sabato 25 ottobre alla Sala Ostrichina del Parco Borbonico del Fusaro la prima edizione del Premio Michele Serio, il riconoscimento letterario dedicato alla letteratura di genere grottesco, pulp e noir nato in memoria dell'omonimo scrittore scomparso nel 2021, uno tra gli autori più innovativi del panorama nazionale e internazionale. Una giornata intensa che ha visto la partecipazione di autori, editori, giornalisti e appassionati lettori. A trionfare nella sezione " Umoristico, grottesco, pulp" è stato Matteo Scifoni con " Le Diomedee"