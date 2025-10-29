ABC Bambini Cri du Chat festeggia trent’anni di amore e ricerca scientifica
Firenze, 29 ottobre 2025 - Ci sono storie che nascono da una ferita, e diventano luce, e quella dell’associazione A.B.C. Bambini Cri du Chat è una di queste. Una storia di amore, ostinazione e scienza che da trent’anni unisce famiglie, medici e volontari in una rete solidale che abbraccia l’Italia intera. Tutto comincia negli anni Novanta, quando Maura Masini, una madre di San Casciano in Val di Pesa, riceve per il figlio Timmy una diagnosi sconosciuta e terribile: la sindrome del Cri du Chat, una malattia genetica rara che colpisce un bambino ogni 50.000 nati. I medici, allora, non sapevano quasi nulla, e le speranze per il piccolo sembravano svanire prima ancora di poter germogliare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
