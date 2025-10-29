A 26 anni scopre che i suoi genitori aprivano conti di credito a suo nome fin da quando ne aveva 12 | Ora mi hanno chiesto di cofirmare il mutuo io gli ho mandato una richiesta dei danni

Ha scoperto che i genitori hanno aperto conti di credito e creato abbonamenti a suo nome fin da quando aveva 12 anni così, quando le hanno chiesto di cofirmare il loro mutuo, ha detto di no. Non solo, ha mandato un resoconto dettagliato delle sue scoperte, con tutti i soldi che le hanno sottratto nel tempo. La 26enne si è sfogata su Reddit nel totale anonimato, come consentito dalla piattaforma e lo ha fatto per avere dei commenti che le dicessero se sia stata troppo dura. Il racconto: “ Mia madre mise l’abbonamento a Internet di casa a mio nome ‘per costruirmi un buon credito’. Non avevo idea di cosa volesse dire, ho solo firmato qualcosa sul tavolo della cucina mentre facevo i compiti di matematica”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

