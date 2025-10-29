A 12 anni già con un coltello a scuola | scoperto da una professoressa

Nella giornata di oggi, a Napoli, la Polizia di Stato ha segnalato un minore per porto di armi od oggetti atti a offendere. Gli agenti del Commissariato Dante sono intervenuti in un Istituto Scolastico in zona Materdei, in quanto era stato segnalato un alunno che aveva un coltello all’interno del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

