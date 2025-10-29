A 12 anni già con un coltello a scuola | scoperto da una professoressa

Napolitoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, a Napoli, la Polizia di Stato ha segnalato un minore per porto di armi od oggetti atti a offendere. Gli agenti del Commissariato Dante sono intervenuti in un Istituto Scolastico in zona Materdei, in quanto era stato segnalato un alunno che aveva un coltello all’interno del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

12 anni gi224 coltelloCi risiamo: a 12 anni con il coltello a scuola - La Polizia di Stato ha segnalato oggi un minore per porto di armi o oggetti atti ad offendere all’interno di un istituto scolastico situato in zona Materdei a ... Da ilfattovesuviano.it

Napoli,12enne porta un coltello a scuola: scoperto da un’insegnante, segnalato alla Procura per i Minorenni - Un ragazzino di 12 anni è stato scoperto in una scuola del napoletano, con un coltello a serramanico nello zaino, trovato da un'insegnante. orizzontescuola.it scrive

12 anni gi224 coltelloA 12 anni a scuola col coltello nello zaino a Materdei, docente lo trova e chiama la polizia - La Polizia ha segnalato all'autorità giudiziaria un 12enne: è andato a scuola, a Materdei, con un coltello nello zaino ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: 12 Anni Gi224 Coltello