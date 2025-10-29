80' Fahrenheit al Joyce Irish Pub
Venerdì 31 ottobre 2025, a partire dalle ore 22.00, appuntamento al Joyce Irish Pub con la band 80's Fahrenheit. Brani del panorama internazionale degli anni '80. Per prenotazioni telefonare al numero 3500854965. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
?**THE BATTLE** - GIOVEDI 30 OTTOBRE 2025! L’evento che trasformerà il James Joyce Pub (Via Montesano 46) in un vero campo di guerra musicale! ? **30 ottobre** ? **Inizio ore 21.45** ? **2 ore di pura adrenalina** Due palchi, due band, Vai su Facebook