80' Fahrenheit al Joyce Irish Pub

Venerdì 31 ottobre 2025, a partire dalle ore 22.00, appuntamento al Joyce Irish Pub con la band 80's Fahrenheit. Brani del panorama internazionale degli anni '80. Per prenotazioni telefonare al numero 3500854965. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

