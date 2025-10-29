5 grandi mostre da non perdere a Milano nel mese di novembre

Sono molte le mostre in corso a Milano e dintorni che vale assolutamente la pena di visitare anche durante il weekend. Alcune saranno inaugurate a breve, altre sono agli sgoccioli. In questo articolo segnaliamo le cinque più importanti scelte per voi da non perdere nel mese di novembre.1. Dalí. 🔗 Leggi su Milanotoday.it