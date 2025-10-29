400 anni per tornare a casa 60 minuti per morire | triste fine per due ibis eremita uccisi da un bracconiere

Una storia di speranza durata vent’anni si è spezzata in meno di sessanta minuti. Due esemplari di ibis eremita, Zoppo e Zaz, sono stati abbattuti a fucilate il 16 ottobre scorso nel territorio di Dubino, in provincia di Sondrio, dopo essere entrati nel territorio italiano da appena un’ora. I due volatili facevano parte di un ambizioso progetto europeo di reintroduzione della specie, scomparsa dalle Alpi da oltre quattro secoli, e stavano compiendo la loro migrazione autunnale verso la Toscana quando sono stati colpiti mortalmente da un bracconiere. L’ibis eremita è una specie di uccelli pelecaniformi attualmente in pericolo di estinzione: ampiamente diffusi in Europa meridionale, Medio Oriente e Nordafrica, i suoi esemplari si sono ridotti del 98% a partire dall’inizio del ‘900, non solo a causa del bracconaggio ma anche e soprattutto della distruzione del suo habitat naturale per realizzare allevamenti e piantagioni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

