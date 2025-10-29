4 Torri Volley la seconda squadra di Fortunati supera Modena in tre set nel derby di serie C

Nel campionato di serie C girone B, prima vittoria per la seconda squadra della 4 Torri, quest’anno sponsorizzata da Le Stagioni d’Italia. La squadra allenata da Andrea Fortunati (foto) ha battuto 3-0 un’altra seconda squadra, quella del Modena Volley. Nel primo set, avvio subito forte dei granata che sono andati a vincere 25-19: nel secondo set, gli ospiti tentano di mettere più difficoltà a Soriani e compagni ma il risultato finale è 25-21 sempre a favore de Le Stagioni d’Italia. Nel terzo set, monologo ferrarese: 25-12. Come da tradizione, la seconda squadra della 4 Torri è in pratica la formazione che partecipa anche al campionato giovanile Under 19 e rappresenta il culmine di tutte le attività del settore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

