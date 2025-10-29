3DS FourthTube Beta 34 | Risolti i Problemi di Riproduzione Video

Salve a tutti gli appassionati di homebrew e Nintendo 3DS! La scorsa settimana ha segnato un traguardo importante per FourthTube, il client YouTube per 3DS in costante evoluzione: il primo anniversario dal suo lancio! E per celebrare l’evento, lo sviluppatore Smu1zel ha rilasciato la Beta 34, un aggiornamento che, sebbene non strapieno di novità, risolve una delle questioni più importanti: la riproduzione dei video. Cos’è FourthTube?. Per chi non lo conoscesse, FourthTube è un client homebrew non ufficiale per YouTube, creato specificamente per Nintendo 3DS (comprese le versioni 2DS). Il suo nome deriva dall’essere il quarto client YouTube disponibile sulla console, dopo l’app ufficiale (discontinuata), il browser per New 3DS e il progetto ThirdTube da cui ha avuto origine. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

