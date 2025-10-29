38esima edizione della Festa d' Autunno tra incontri e vendita di prodotti tipici
Ad animare il secondo week-end di novembre torna la Festa d'autunno, ormai giunta alla sua 38esima edizione e organizzata dalla Comunità "Sasso" di Marradi, gestita dalla cooperativa Comes. Nella prima giornata della festa, sabato 8 novembre a partire dalle 9, presso l'aula Magna della Scuola. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
26/10/2025 SLALOM SALERNO CROCE DI CAVA | LE FACTORY IRPINE ? ? Colori irpini protagonisti assoluti alla 38esima edizione della corsa valevole per il Campionato Italiano Slalom e per la Coppa Slalom Zona III. Le factory tecni Vai su Facebook
Una settimana di grandi burattinai al castello di Sorrivoli - La festa dei grandi burattinai al castello di Sorrivoli è giunta alla sua 38esima edizione. Segnala ilrestodelcarlino.it
Poggio si prepara per la 44esima edizione della Castagnata - Domenica 26 ottobre a Poggio la ormai celebre Castagnata, la 44esima edizione della festa dedicata alle castagne. Da msn.com