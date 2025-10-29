31 Ottobre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 31 ottobre è il 305° giorno, alla fine dell'anno mancano 61 giorni.Santi del giorno: San Quintino (Martire)Feste: Halloween: festa popolare di origine celtica, oggi diffusa soprattutto nei paesi anglosassoni e sempre più anche in Italia. Si celebra la sera del 31 ottobre, vigilia di Ognissanti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Altre letture consigliate

Oroscopo di mercoledì 29 ottobre. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi Vai su Facebook

L'oroscopo del 31 ottobre: Ariete di malumore, Gemelli prudenti - Il Cancro può avere dei disagi con la famiglia, il Leone è nervoso e l'Acquario può vivere dei momenti meravigliosi ... Come scrive it.blastingnews.com

Martedì 28 ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Santi del giorno: San Simone (Apostolo), protettore di pescatori e addetti alla segatura di marmi e legname. Si legge su trevisotoday.it

Giovedì 23 ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Santi del giorno: San Giovanni da Capestrano, protettore dei giuristi. Segnala trevisotoday.it