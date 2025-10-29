29 ottobre Madonna di Follina | la città colpita da centinaia di granate ma nessun ferito
In un’antica abbazia fondata da San Bernardo di Chiaravalle si venera una statua miracolosa che raffigura la Madonna col Bambino Gesù, in una posa molto significativa. È la Beata Vergine di Follina, protettrice dei suoi abitanti durante la Prima Guerra mondiale. A circa una quarantina di chilometri da Treviso nel piccolo borgo veneto di Follina,. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
