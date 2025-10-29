29 ottobre Madonna di Follina | la città colpita da centinaia di granate ma nessun ferito

Lalucedimaria.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un'antica abbazia fondata da San Bernardo di Chiaravalle si venera una statua miracolosa che raffigura la Madonna col Bambino Gesù, in una posa molto significativa. È la Beata Vergine di Follina, protettrice dei suoi abitanti durante la Prima Guerra mondiale. A circa una quarantina di chilometri da Treviso nel piccolo borgo veneto di Follina,.

