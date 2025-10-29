29 ottobre è l’Internet Day Sapete che il primo pc d’Italia nacque a Pisa?
Firenze, 29 ottobre 2025 – Oggi si celebra l’International Internet Day, che cade il 29 ottobre, data del primo messaggio scambiato tra due computer nel 1969. Ma c’è un’altra data che rappresenta una pietra miliare dell’informatica italiana: quella del 13 novembre 1961, quando, all’ombra della torre di Pisa, nacque il primo computer italiano. Si trattava di una grande calcolatrice elettronica per ricerche scientifiche realizzata dal Centro studi dell’Università di Pisa, che quel giorno veniva inaugurata presso l’Istituto di Fisica alla presenza del Presidente della Repubblica di allora, Giovanni Ronchi e dei rettori di tutte le università italiane convenuti a Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
AVVISO ALL'UTENZA DEL DISTRETTO 4 Domani, 28 ottobre 2025, a causa di un guasto alla linea internet, non saranno assicurati i prelievi e i servizi degli sportelli Cup alla casa di Comunità di Fiano e al Poliambulatorio di Capena. Ci scusiamo per il disagi Vai su Facebook