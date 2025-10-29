260 kg di rifiuti rimossi in 4 quartieri | decine di volontari all’opera per prendersi cura della città

Padovaoggi.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Decine di volontari, quattro quartieri e oltre 260 kg di rifiuti rimossi in sole due ore. Nel fine settimana scorso, Retake ha rilanciato con grande partecipazione il progetto “Due ore per la mia città”, l’iniziativa mensile di cura e rigenerazione urbana che coinvolge cittadini, famiglie e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Oltre 260 chili di rifiuti rimossi in quattro quartieri: decine di volontari all’opera a Padova - Domenica 26 ottobre le squadre di volontari si sono date appuntamento in quattro punti della città - Si legge su padovaoggi.it

260 kg rifiuti rimossiPuliamo il Mondo 2025, a Latina raccolti 379 kg di rifiuti: studenti e volontari in prima linea - Puliamo il Mondo 2025 a Latina: in due giorni raccolti 379 kg di rifiuti tra litorale (Capoportiere–Rio Martino) e Canale delle Acque Medie. Segnala latinaquotidiano.it

Rifiuti rimossi posteggio ripulito - Ripulito e messo in sicurezza il parcheggio di via Marcora, che era stato ridotto a una discarica abusiva. Lo riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: 260 Kg Rifiuti Rimossi