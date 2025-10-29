260 kg di rifiuti rimossi in 4 quartieri | decine di volontari all’opera per prendersi cura della città
Decine di volontari, quattro quartieri e oltre 260 kg di rifiuti rimossi in sole due ore. Nel fine settimana scorso, Retake ha rilanciato con grande partecipazione il progetto “Due ore per la mia città”, l’iniziativa mensile di cura e rigenerazione urbana che coinvolge cittadini, famiglie e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ripulito il sottopasso discarica del Sodo: rimossi 150 chilogrammi di rifiuti - X Vai su X
Maxi intervento di pulizia straordinaria al Vasto: rimossi rifiuti e sgomberata una baraccopoli. Restituito decoro all’area Vai su Facebook
Oltre 260 chili di rifiuti rimossi in quattro quartieri: decine di volontari all’opera a Padova - Domenica 26 ottobre le squadre di volontari si sono date appuntamento in quattro punti della città - Si legge su padovaoggi.it
Puliamo il Mondo 2025, a Latina raccolti 379 kg di rifiuti: studenti e volontari in prima linea - Puliamo il Mondo 2025 a Latina: in due giorni raccolti 379 kg di rifiuti tra litorale (Capoportiere–Rio Martino) e Canale delle Acque Medie. Segnala latinaquotidiano.it
Rifiuti rimossi posteggio ripulito - Ripulito e messo in sicurezza il parcheggio di via Marcora, che era stato ridotto a una discarica abusiva. Lo riporta ilgiorno.it