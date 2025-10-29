25mila dipendenti e 6,5 mld di ricavi | così il progetto Bromo sfida Musk per la sovranità dello Spazio

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l'alleanza strategica tra Airbus, Leonardo, Thales, nasce il progetto Bromo, un nuovo soggetto europeo per la sovranità dello Spazio che sfida Starlink. La rete di internet satellitare globale sviluppata da SpaceX di Elon Musk ha già lanciato 10mila satelliti in orbita, mentre la nuova società europea non sarà operativa prima del 2027. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

25mila dipendenti 65 mld25mila dipendenti e 6,5 mld di ricavi: così il progetto Bromo sfida Musk per la sovranità dello Spazio - Con l'alleanza strategica tra Airbus, Leonardo, Thales, nasce il progetto Bromo, un nuovo soggetto europeo per la sovranità dello Spazio che sfida Starlink ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: 25mila Dipendenti 65 Mld