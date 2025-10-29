14º Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti a BolognaFiere dal 15 al 17 novembre

È ormai alle porte la 14a edizione del Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti, in programma dal 15 al 17 novembre a BolognaFiere. E anche quest’anno, saranno tre giorni di festa con numeri importanti. Ad accogliere il pubblico, 1.000 vignaioli provenienti da tutte le regioni italiane, insieme a 3 delegazioni di vignaioli europei in rappresentanza delle associazioni nazionali appartenenti a CEVI - Confédération Européenne des Vignerons Indépendants e a 28 soci di FIOI - Federazione Italiana Olivicoltori Indipendenti. Il Mercato dei Vini si svilupperà su una superficie di quasi 40.000 metri quadrati, distribuiti su 4 padiglioni: ai vignaioli saranno riservati il 29 e il 30, mentre il 26 e il 28 saranno dedicati al food e ai servizi al pubblico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - 14º Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti, a BolognaFiere dal 15 al 17 novembre

