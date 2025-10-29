10eLotto vincita da 22mila euro nel Padovano | centrato un 8 Doppio Oro

Padovaoggi.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10eLotto sorride al Veneto: nell’estrazione di martedì 28 ottobre, come riporta Agipronews, il colpo più alto di giornata è un “8” Doppio Oro da 22mila euro per un fortunato giocatore di Selvazzano Dentro con una giocata da 4 euro.La giocata vincente è stata effettuata in via Pelosa. L'ultimo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

10elotto vincita 22mila euro10eLotto, vincite in Campani: 22mila euro vinti a Napoli e Domicella - Nel concorso di giovedì 16 ottobre è stato centrato un “6” Doppio Oro che regala 12mila euro a un fortunato giocatore di Domicella, ... Scrive msn.com

10elotto vincita 22mila euroFortuna in Brianza, maxi vincita alla lotteria: ecco dove - Doppia vincita in Lombardia per oltre 22mila euro complessivi. Riporta monza-news.it

10elotto vincita 22mila euro10eLotto, vincita di 25 mila euro a Rometta - Il 10eLotto continua a premiare la Sicilia, con vincite complessive di 46 mila euro nei concorsi di Venerdì 17 e ... Segnala 98zero.com

Cerca Video su questo argomento: 10elotto Vincita 22mila Euro