10eLotto vincita da 22mila euro nel Padovano | centrato un 8 Doppio Oro
Il 10eLotto sorride al Veneto: nell’estrazione di martedì 28 ottobre, come riporta Agipronews, il colpo più alto di giornata è un “8” Doppio Oro da 22mila euro per un fortunato giocatore di Selvazzano Dentro con una giocata da 4 euro.La giocata vincente è stata effettuata in via Pelosa. L'ultimo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
