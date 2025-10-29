?100 giorni a Milano Cortina 2026 | un nuovo studio individua i cinque fattori vincenti per le candidature ai mega-eventi

Mancano solo 100 giorni all'apertura dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, un appuntamento che va ben oltre lo sport e diventa laboratorio di visione, sistema e capacità di fare squadra. In questo contesto, la valorizzazione dei territori e la capacità di attrarre grandi eventi internazionali rappresentano strumenti fondamentali di crescita, sviluppo e occupazione. Lo studio di WePlan Un nuovo studio di WePlan, società di consulenza specializzata in candidature, pianificazione operativa e strategie di legacy per i mega-eventi, mette in luce i cinque fattori decisivi che determinano il successo delle candidature, prendendo esempio dalle esperienze di Expo 2030 Riyadh e Milano Cortina 2026: chiarezza di governance, coerenza narrativa, unità degli stakeholder, fattibilità operativa e allineamento con strategie di sviluppo a lungo termine. 🔗 Leggi su Iltempo.it

